الصحة الافغانية: ارتفاع عدد الاصابات بكورونا إلى 1026 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 1026 حالة بعد اكتشاف 30 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وكانت مصادر حكومية في أفغانستان، قالت أول أمس السبت، إن 20 موظفا على الأقل في القصر الرئاسي ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مما دفع الرئيس أشرف غني إلى التواصل مع أغلب فريقه رقميا.
وذكر مسؤول بارز في قطاع الصحة أنه يُعتقد أن وثيقة رسمية سُلمت للقصر الرئاسي في كابول أصابت الموظفين بالعدوى وبدأ الكثيرون منهم في الشعور بالتوعك وخضعوا لاختبار هذا الشهر.
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