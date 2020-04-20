الصحة الافغانية: ارتفاع عدد الاصابات بكورونا إلى 1026 حالة

أعلنت ​وزارة الصحة​ الأفغانية أن إجمالي الإصابات ب​فيروس كورونا​ في البلاد، بلغ 1026 حالة بعد اكتشاف 30 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت مصادر حكومية في ​أفغانستان​، قالت أول أمس السبت، إن 20 موظفا على الأقل في القصر الرئاسي ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مما دفع الرئيس ​أشرف غني​ إلى التواصل مع أغلب فريقه رقميا.

وذكر مسؤول بارز في قطاع الصحة أنه يُعتقد أن وثيقة رسمية سُلمت للقصر الرئاسي في ​كابول​ أصابت الموظفين بالعدوى وبدأ الكثيرون منهم في الشعور بالتوعك وخضعوا لاختبار هذا الشهر.