أردوغان: عازمون على الارتقاء بتركيا إلى المكانة التي تستحقها في النظام العالمي

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ انه "نخطط لإنشاء 8 مدن طبية في البلاد نهاية العام الحالي". وقال: "وضعنا 10 مدن طبية في الخدمة بعد إنجازها بالتعاون بين القطاعين العام والخاص".

وشدد على انه "عازمون على الارتقاء ب​تركيا​ إلى المكانة التي تستحقها في النظام ​العالم​ي الجديد الذي سيظهر عقب تفشي ​كورونا​".

وأكد أردوغان انه "نجحنا بالتغلب على مشكلة تأمين أجهزة تنفس في مرحلة يواجه العالم فيها صعوبات بالحصول عليها". وأضاف " أظهرت تركيا قوتها في مرحلة فقدت فيها العديد من المؤسسات الدولية قدراتها ونخطط لإنشاء 8 مدن طبية في البلاد نهاية العام الحالي".