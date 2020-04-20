أردوغان: عازمون على الارتقاء بتركيا إلى المكانة التي تستحقها في النظام العالمي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انه "نخطط لإنشاء 8 مدن طبية في البلاد نهاية العام الحالي". وقال: "وضعنا 10 مدن طبية في الخدمة بعد إنجازها بالتعاون بين القطاعين العام والخاص".
وشدد على انه "عازمون على الارتقاء بتركيا إلى المكانة التي تستحقها في النظام العالمي الجديد الذي سيظهر عقب تفشي كورونا".
وأكد أردوغان انه "نجحنا بالتغلب على مشكلة تأمين أجهزة تنفس في مرحلة يواجه العالم فيها صعوبات بالحصول عليها". وأضاف " أظهرت تركيا قوتها في مرحلة فقدت فيها العديد من المؤسسات الدولية قدراتها ونخطط لإنشاء 8 مدن طبية في البلاد نهاية العام الحالي".
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