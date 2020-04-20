الأسد استقبل ظريف: نأسف لتحول هذا الوباء إلى مجال للاستثمار السياسي

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف والوفد المرافق له.
وأعرب الأسد خلال اللقاء عن تعازيه لإيران والشعب الإيراني بالضحايا الذين سقطوا بسبب فايروس كورونا، مبديا أسفه لتحول هذا الوباء إلى مجال للاستثمار السياسي من قبل بعض الدول، في الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الاميركية، مؤكدا أن أزمة كورونا فضحت فشل الأنظمة الغربية اولا ولا اخلاقيتها ثانيا، لأن هذا الوباء أظهر أن هذه الانظمة موجودة لخدمة فئة معينة من أصحاب المصالح، وليس لخدمة شعوبها.
تناول اللقاء آخر مستجدات المسار السياسي ومن بينها اللجنة الدستورية وعملية أستانا، وتطورات الاوضاع في الشمال السوري في ظل التعدي المستمر من قبل تركيا على سيادة وارض سوريا، سواء باحتلالها المباشر للأرض او من خلال زيادة عدد ما تسميه نقاط مراقبة والتي هي ليست الا قواعد عسكرية.
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