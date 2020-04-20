حماس تطلق حملتها الإغاثية في مخيمات وتجمعات منطقة صور

أطلقت ​حركة حماس​ في مخيمات وتجمعات منطقة صور، المرحلة الثالثة من حملة حماس حدّك التي أعلنت عنها الحركة لإغاثة ​اللاجئين الفلسطينيين​ في ظل ​الوضع الاقتصادي​ الصعب، حيث شارك في إطلاق الحملة نائب المسؤول السياسي في ​لبنان​ ​جهاد طه​، والمسؤول السياسي في منطقة صور، وأعضاء القيادة السياسية في المنطقة، بالإضافة إلى ممثلين عن ​الفصائل الفلسطينية​ واللجان الأهلية، واعدا بأن الحركة ستباشر خلال أيام، بتقديم المساعدات لقسم كبير من أبناءمخيمات وتجمعات منطقة صور.

وفي كلمة لنائب المسؤول السياسي في لبنان جهاد طه، أشار فيها إلى أن الحركة ستواصل مساعيها وتبذل المزيد من الجهود لتأمين ما يلزم من مقومات دعم صمود اللاجئين إلى حين العودة، داعياً إلى تضافر كافة الجهود من أجل معالجة كافة القضايا الاجتماعية والاقتصادية ومواجهة كل التحديات التي تتربص بشعبنا وقضيتنا، مطالبا المؤسسات الدولية لا سيما وكالة ​الأونروا​ لتحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها الإغاثي تجاه اللاجئين الفلسطينيين، داعياً أبناء شعبنا الفلسطيني إلى تكريس مبدأ التكافل الاجتماعي وتعزيز روح المبادرة في إغاثة العوائل الفقيرة والمتعففة.