الصحة القطرية: تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت ​وزارة الصحة​ القطرية تسجيل 567 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6015.

وكانت وزارة الصحة القطرية قد أعلنت إن معظم الحالات الجديدة تعود للعمالة الوافدة حيث إن أغلبيتهم ممن هم في الحجر الصحي بسبب تعرضهم لحالات (كوفيد-19) مؤكَّدة، بينما تعود بعض حالات الإصابة الجديدة الأخرى إلى مخالطين في المنزل أو في العمل لحالات مصابة بالفيروس من مواطنين ومقيمين.

وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت في أحدث تقرير لها أن السلطات القطرية اعتقلت وطردت عشرات العمال الوافدين بعد إخبارهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا.