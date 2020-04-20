النشرة: فريق من وزارة الصحة أجرى 40 فحصPCR عشوائي في حاصبيا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن فريقا طبيا تابعا ل​وزارة الصحة العامة​، قام بجولة في المدينة وعمل على اجراء الفحوصات اللازمة لفيروس pcr المستجد واخذ 40 عينة عشوائية من حاصبيا ومنطقتها وذلك بحضور طبيبة ​القضاء​ الدكتورة ندى حمد ولجنة متابعة وباء ​الكورونا​ في المنطقة ورئيس بلدية حاصبيا لبيب ​الحمرا​ و​ممثلين​ عن ​الصليب الأحمر اللبناني​ مركز حاصبيا الذي تولى نقل العينات إلى ​مستشفى بيروت الحكومي​ بفحصها وتجدر الإشارة إلى أن منطقة حاصبيا لم يسجل فيها حتى تاريخه اية إصابة بوباء الكورونا. إضغط للمزيد

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