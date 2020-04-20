"التوحيد" لسقلاوي: لا يحق للريجي التبرع بأي قرش من مال الناس

ردت أمانة الإعلام في ​حزب التوحيد العربي​، في بيان على ما ورد على لسان مدير عام إدارة حصر ​التبغ​ والتنباك ​ناصيف سقلاوي​، مؤكدة أنه "وبحسب المادة 32 من قانون ​موازنة​ 2020 لا يحق للريجي التبرع من ​المال​ العام لأي جهة رسمية أو خاصة".

وشددت على أن" ​الحكومة​ لم تتّخذ أي قرار يخالف هذه المادة بل أرسلت مشروعاً الى ​مجلس النواب​ لتعديلها، ‫وطالما لم يصدر قانون جديد فلا يحق للريجي التبرع بأي قرش من مال الناس"، جازمة أن "هذا التبرع باطل قانوناً".