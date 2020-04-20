ردت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي، في بيان على ما ورد على لسان مدير عام إدارة حصر التبغ والتنباك ناصيف سقلاوي، مؤكدة أنه "وبحسب المادة 32 من قانون موازنة 2020 لا يحق للريجي التبرع من المال العام لأي جهة رسمية أو خاصة".
وشددت على أن" الحكومة لم تتّخذ أي قرار يخالف هذه المادة بل أرسلت مشروعاً الى مجلس النواب لتعديلها، وطالما لم يصدر قانون جديد فلا يحق للريجي التبرع بأي قرش من مال الناس"، جازمة أن "هذا التبرع باطل قانوناً".
كانت هذه تفاصيل خبر "التوحيد" لسقلاوي: لا يحق للريجي التبرع بأي قرش من مال الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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