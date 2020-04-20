النشرة: الجيش الاسرائيلي يحلق فوق النبطية وينفذ غارات وهمية

افاد مندوب "​الخليج 365​" في ​النبطية​ ان "​الطيران الحربي الاسرائيلي​ يحلق في هذه الاثناء فوق مناطق النبطية و​اقليم التفاح​ وعلى علو متوسط منفذا غارات وهمية واستكشافية وذلك امتدادا حتى ​بنت جبيل​ و​مرجعيون​ ونزولا الى صور والساحل الجنوبي". إضغط للمزيد

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