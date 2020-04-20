أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "في إطار الملاحقة المستمرة لمخالفات قانون ​الصيد​ البري، وبناء على شكوى من احدى ​الجمعيات البيئية​، حول قيام أحد الاشخاص بقتل ضبع مخطط مهدد ب​الانقراض​ في محلة سد البارد، والذي يلعب دورا حيويا في التوازن البيئي، وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي. جرى استدعاء المواطن (م. د.، مواليد عام 1988) من قبل فصيلة المنيه في وحدة الدرك الاقليمي، وتم ضبط بندقية الصيد وتُرك لقاء سند إقامة وذلك بناء على إشارة ​القضاء​ المختص. كما نظم عناصر الفصيلة المذكورة محضري ضبط بحقه، الاول لجهة ممارسته الصيد البري دون ترخيص قانوني، والثاني لعدم تقيده بقرار التعبئة العامة".

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كانت هذه تفاصيل خبر تنظيم محضر ضبط بحق مواطن عَرض صوراً تظهر قتله لحيوان مهدد بالانقراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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