افرام التقى وزني: لانقاذ القطاع الاستشفائي قبل فوات الأوان

التقى النائب ​نعمة افرام​ وزير الماليّة ​غازي وزني​ في مبنى الوزارة بحضور كريستيان عضيمي صاحب مستشفى سيدة ​لبنان​ الجامعي – ​جونية​، لمتابعة حاجة القطاع الاستشفائي الماسة للإفراج عن مستحقاته الماليّة في هذا الظرف الصعب.

بعد اللقاء أكّد افرام أن "لا حلول سحريّة لأزمة ​المستشفيات​، لكن ​وزارة المالية​ تعمل جاهدة على دفع المستحقات بشكل تدريجي في الأسابيع المقبلة. وتمّ ​النقاش​ مع وزني حول الحلول المطروحة وتتلخص في تسديد الفاتورة بالعملة اللبنانية نسبة لسعر صرف ​الدولار​ في اليوم المحدد للدفع، او اللجوء الى ​المصارف​ عبر طريقة الـ Factorisation لتسديد فواتير ​الضمان الاجتماعي​ وتتحول إلى دين ب​الليرة اللبنانية​ على المستشفى".

ولفت الى انّ "الأهم هو دفع متأخرات الضمان الاجتماعي والمستحقات المالية فالتأخير في تسديدها سبّب وسيسبّب في خسائر فادحة في ظل واقع سعر صرف العملة الصعبة و​الأزمة​ الاقتصادية التي يمر بها لبنان". كما أبدى تخوّفاً من "انخفاض المستوى الطبي والعلمي لمستشفيات لبنان إذا استمرت الأزمة، فهي لم تعد قادرة على تجديد أجهزتها في ظل الوضع القائم مما سيحتّم انخفاض أدائها الطبي الممتاز والذي أظهر نتائج مبهرة في مواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد".

