يمق عرض آلية توزيع استمارة الشؤون الاجتماعية وتعبئتها

أعلن رئيس ​بلدية طرابلس​ ​رياض يمق​، في ​مؤتمر​ صحافي، برنامج وآلية توزيع وتعبئة استمارة ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ لمساعدة المواطنين، في ظل قرار التعبئة العامة للحد من انتشار ​فيروس كورونا​"، مشيرا الى أن "​رئاسة الحكومة​ أطلقت بالتعاون مع الوزارات المختصة، المنصة الإلكترونية IMPACT والتي تهدف الى بناء قاعدة بيانات دقيقة للعائلات المحتاجة والمتضررة اقتصاديا واجتماعيا من جائحة فيروس كورونا، بالتنسيق مع ​البلديات​ و​المخاتير​ في كل المحافظات، تمهيدا لتزويد هذه العائلات في ما بعد بالمساعدات العينية والنقدية بحسب الإمكانات المتاحة. وقامت بلدية طرابلس بإنشاء مركز لتلقي ​الاتصالات​ عبر خطوط ساخنة عدة، ومجهز بالوسائل التقنية الضرورية من أجل تعبئة استمارات ​العائلات المحتاجة​، من دون الحاجة إلى حضور المواطنين شخصيا، التزاما لقرارات رئاسة الحكومة".



وشرح أن "تعبئة الاستمارات تكون وفقا لوسائل عدة كالاتصال بالمركز عبر الخطوط الساخنة ويقوم عامل ​الهاتف​ بإرسال رابط إلكتروني للمتصل القادر على تعبئة المعلومات بنفسه في موقع ​وزارة الداخلية​ مباشرة من هاتفه الذكي، وهذه هي الوسيلة التي ننصح بها لسرعتها ولتقليل هامش الخطأ، أو الاتصال بالمركز عبر الخطوط الساخنة وتزويد عامل الهاتف بالمعلومات الدقيقة من أجل إدخالها مباشرة خلال الاتصال، أو التواصل مع مخاتير الأحياء"، مشددا على أنه "لا يحق تعبئة أكثر من طلب للأسرة عينها والمعلومات يجب أن تكون صحيحة وأي تلاعب سيؤدي الى فقدان الحق بالاستفادة من أي مساعدة والى الملاحقة القانونية. ولا يستفيد ​موظفو القطاع العام​ و​المتقاعدون​ الذين يتقاضون رواتب شهرية ثابتة من المساعدات، ويحق لحاملة الجنسية اللبنانية المتأهلة من غير لبناني تقديم طلب للاستفادة هي وأسرتها من المساعدة، ولا يحق تقديم الطلبات إلا للقاطنين ضمن النطاق الجغرافي لبلدية طرابلس، بغض النظر عن مكان سجلاتهم، ولا يعتد بسجل المواطن".

وأعلن "وضع خطوط هاتفية ساخنة للاستفسار وهي رقم أرضي 06412333، عبارة عن PBX فيه سبعة خطوط، وأرقام الهاتف الخليوي 71017284 - 71026430 - 71023372 - 71026404"، مؤكدا أن "مهمة ​البلدية​ هي المساعدة في تعبئة الطلبات، وليس لديها أي دور في اختيار من يستحق المساعدات، وأن تحديد من يستفيد من المساعدات المختلفة يتم مركزيا من الوزارات المختصة".