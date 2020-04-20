روسيا تسجل 4268 إصابة و44 وفاة جديدة بكورونا

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موسكو: أعلنت روسيا اليوم تسجيل 4268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ووفاة 44 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس إن إجمالي عدد الإصابات في عموم روسيا بلغ 47121 حالة إضافة إلى 405 وفيات.

تماثل 155 شخصًا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 75 في العاصمة موسكو، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 3446 شخصًا.

تبقى موسكو البؤرة الأساسية لتفشي الوباء حيث تجاوزت حصيلة الإصابات فيها 26 ألفًا، بزيادة 2026 حالة عن اليوم السابق، مع أن هذا الرقم أقل من حصيلة أمس التي بلغت 3570 حالة. وسجلت موسكو خلال اليوم الماضي 28 وفاة من أصل 44 في عموم البلاد.

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وكانت روسيا شهدت ارتفاعًا قياسيًا في حالات الإصابة والوفيات بكورونا أمس الأحد، حيث سجلت 48 وفاة و6060 إصابة جديدة.



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في روسيا

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