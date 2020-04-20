شكرا لقرائتكم خبر عن "المشردون قنابل موقوتة" ..اعرف توصيات حقوق الإنسان بالبرلمان لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وضعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، في تقريرها حزمة من التوصيات الهامة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك في ضوء توجيهات رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال للجان النوعية.

وأشارت اللجنة البرلمانية، إلي أن القرارات المتخذة من قبل الدولة المصرية تظهر قوة وقدرة الحكومة على التصدي لهذه الأزمة، موجهه الشكر للقيادة السياسية وللحكومة وللقوات المسلحة وللشرطة على ما اتخذ من قرارات تهدف لصالح المواطن المصرى.

وأكدت اللجنة أن هذه القرارات تهدف للحفاظ على حياة المواطن وتؤكد على حرص الدولة المصرية على حياة أبناءها ، مضيفة : نعيش في عالم رأينا فيه أن عدم اتخاذ القرار السريع الحاسم وفى الوقت المناسب أصاب الكثير من بلدان العالم بالكثير من الخسائر البشرية حيث انتشر هذا المرض المخيف في بلدان كثيرة ، لكننا نجد أن الإجراءات التي اتخذت من قبل الدولة المصرية كانت نموذجا واعياً بشهادة منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولى، و تلقاها المواطن المصرى بدرجة كبيرة من الوعى واستجاب لها لنتمكن من عبور الأزمة غير المسبوقة.

ورحبت اللجنة بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية لدعم الفئات المتضررة وتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرية لمدة 3 أشهر، فضلا عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فورا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.

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وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز التوصيات الواردة بتقرير لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان علي النحو الأتي :

1-هناك فئات داخل المجتمع المصري يجب الالتفات إليهم ومتابعتهم صحيا باستمرار حتى لا يتفشي فيروس كورونا بينهم ويكونوا قنابل بشرية تزيد من انتشار المرض وتصعب القضاء عليه، وهم المشردون والفئات بلا مأوى وأطفال الشوارع.

2- طالبت بأن تمتد نطاق الاشراف الطبي الكامل، وعمل المسح الكامل والتعقيم على السجون ودور الرعاية والايتام وذلك لحماية النزلاء بهذه المباني والمنشآت من مخاطر انتشار الفيروس بها

3- أكدت اللجنة أهمية تضافر الجهود ومشاركة رجال الاعمال والمجتمع المدني مع الحكومة في دعم صندوق تحيا مصر ليتمكن من توجيه المساعدات العاجلة لإعادة إعمار القرى المنكوبة ورعاية الأسر المتضررة من السيول التي تعرضت لها مصر مؤخرا.

4- أوصت اللجنة بمواصلة الإجراءات المتبعة بشأن تعقيم السجون تعقيما كاملا، والتأكد من تطبيق تعليمات الوقاية الصحية الكاملة من فيروس كورونا في السجون، وكذلك التأكد من توافر كافة المعايير الصحية اللازمة التي تجنب السجناء من التعرض لمخاطر الإصابة بالفيروس، وكذلك يمتد نطاق الاشراف الطبي الكامل، وعمل المسح الكامل والتعقيم على دور

5- أكدت أهمية توجية الإهتمام لدور الرعاية والايتام وذلك لحماية النزلاء بهذه المباني والمنشأت من مخاطر انتشار الفيروس بها، وضرورة متابعة المشردون والفئات بلا مأوى وأطفال الشوارع حتى لا يتفشي المرض فيما بينهم ويكونون قنابل بشرية تزيد من انتشار المرض وتصعب القضاء عليه.