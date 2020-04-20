شكرا لقرائتكم خبر عن دراسات الشرق الأوسط بباريس يتهم النظام القطري بالتنكيل بمعارضيه وتعذيبهم داخل السجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط من النظام القطري الإرهابي ممثلا في تميم بن حمد بسرعة الإفراج عن الشيخ طلال آل ثاني كبيرة، خاصة أن هناك العديد من أفراد السلطة الحاكمة فى قطر من المعارضين لسياسات تميم بن حمد تؤكد أن السلطات فى قطر تلفق التهم لكل من يعارضها، وأن ميراث الشيخ طلال فى قطر يسدد المبالغ المزعومة وأكثر.

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وحمل عبد الرحيم على فى بيان له أصدره اليوم نظام تميم بن حمد المسئولية الكاملة عن صحة الشيخ طلال آل ثان، خاصة أن زوجته أكدت أن زوجها فى قطر المعتقل منذ 7 سنوات فى ظروف سيئة، وتعرض في سجنه فى قطر للتعذيب وسوء المعاملة، وأن السلطات القطرية تمنع أسرته من التواصل مع زوجها المعتقل ولم توجه له سلطات قطر أى اتهامات رغم اعتقاله منذ 7 سنوات وان سلطات قطر ترفض تقديم زوجها لمحاكمة عادلة وانها مفوضية حقوق الإنسان الأممية للتدخل.

وقال الدكتور عبد الرحيم على، إن النظام القطري برئاسة تميم بن حمد لايزال يواصل انتهاكاته ضد معارضيه، والتي كان على رأسهم طلال آل ثاني ابن عم تميم والذى تم اعتقاله لرفضه سياسات الدوحة الداعمة للتطرف والإرهاب في المنطقة إضافة إلى تعرضه لانتهاكات مستمرة داخل السجون القطرية، وهو ما يؤكد النهج الذى يسير عليه تميم ونظامه ضد كل من يحاول انتقاده أو معارضته مشيرا الى وجود حراك معارض لنظام الحكم في الدوحة خاصة أن هناك حالة احتقان كبيرة داخل قطر من النظام الحالي بعد تسببه علنا ومع سبق الإصرار والترصد في تدمير عدة دول عربية بينها سوريا وليبيا اضافة الى وجود آخرين من أبناء الأسرة الحاكمة خرجوا من بلادهم وأقاموا في الخارج بسبب الاستعمار التركي لقطر وارتفاع حدة الفساد المالي والإداري