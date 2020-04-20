ماليزيا تسجل أدنى زيادة يومية في إصابات كورونا ولا حالات وفاة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كوالالمبور- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الإثنين، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في أدنى زيادة يومية تشهدها البلاد حتى الآن، وعدم تسجيل حالات وفاة جديدة اليوم، ليبقى عدد الوفيات حتى الآن 89 حالة.

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله- خلال مؤتمر صحفي يومي بخصوص مستجدات (كوفيد-19)- إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5 آلاف و425 حالة من ضمنهم 2041 حالة تتلقى العلاج، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الفيروس 89 حالة، أو ما يعادل 1.64 في المئة من إجمالي الإصابات، حسبما نقلته وكالة الأنباء الماليزية "برناما".

أما حالات الشفاء، فقد بلغت 3آلاف و295 حالة أو ما يعادل 60.7 في المئة، بعد تعافي 98 شخصاً وخروجهم جميعاً من مستشفيات العزل اليوم، بحسب المسؤول.

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وأشار الدكتور نور هشام إلى أن الخاضعين للعلاج في العناية المركزة أيضاً قد تراجع عددهم ليصبح الآن 45 مريضاً.

وعزا المسؤول هذا الاتجاه التنازلي إلى أنه كان نتيجة الإجراءات الاستباقية للترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلاً عن نفوذ تقييد التحركات التي بادرتها الحكومة منذ منتصف الشهر الماضي.

على الرغم من ذلك، فإن المسؤول حذر من احتمال ارتفاع حالات إيجابية للفيروس خلال الأسبوعين المقبلين مع عودة أعداد كبيرة من الماليزيين من الخارج.