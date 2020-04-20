بالصور.. غلق الكورنيش وتحويلات مرورية وحدائق خالية في شم النسيم بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

ضرب الهدوء شوارع مدينة السويس، وأغلقت مديرية الأمن المداخل المؤدية للكورنيش، منعًا لتوافد المواطنين، احتفالاً بشم النسيم، ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأغلقت مديرية أمن السويس، فجر اليوم، الطريق المؤدي لكورنيش السويس عند المدخل المجاور لقرية الحجاج، كما أغلقت المخرج بمنطقة التقاطع مع شارع 23 يوليو وشارع بورسعيد، بالإضافة لغلق الطريق المتاخم لسور استاد السويس، المتقاطع مع شارع الجلاء.

وانتشر ضباط وأفراد الشرطة على مداخل ومخارج الكورنيش والمناطق الخضراء المتاخمة لطريق بورتوفيق وجنائن حوض الدرس، وكذلك بحديقة السوايسة 1 و2 على الكورنيش الجديد والقديم، لمنع أي تجمعات.

كما أغلقت الشرطة الطريق المؤدي لمدينة بورتوفيق، واجرت ادارة المرور تحويلة مرورية بالطريق المعاكس، لتسيير حركة السيارات، مع غلق جميع منافذ " اليوترن"، وذلك لمنع توقف اية سيارات بجوار المتنزهات المفتوحة المتاخمة لامتداد الكورنيش يمين الطريق، أو المتنزهات الممتدة بجوار مساكن هيئة قناة السويس بحوض الدرس يسار الطريق.

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وغمر عمال جهاز التجميل والحدائق الحدائق والمتنزهات المفتوحة بالمياه، داخل الأحياء، لا سيما المتنزهات المفتوحة بحي السويس، والجنينة الفرنساوي والتي تشهد توافد اعداد كبيرة من المواطنين، لارتباطها بموسم شم النسيم.

وشددت إدارة مرور السويس، الإجراءات الاحترازية بالمنافذ الرئيسية المؤدية للمحافظة، إذ منعت اتوبيسات الرحلات والميني باص والرحلات المجمعة من دخول المدينة في الصباح الباكر، وذلك ببوابة طريق السخنة القطامية، والسخنة الجلالة، وبوابة السويس بالكيلو 109 طريق السويس - القاهرة.

وشهدت القرى السياحية والمنتجعات بمنطقة السخنة جنوب السويس، التزامًا بالقرارات إذ واصلت إدارات المنشآت السياحية غلق الشاطئ، وحمامات السباحة، داخل 90 قرية وفندق، إلى جانب توقف الخدمات الفندقية والمطاعم والكافتريات.

بينما توجه عدد محدود من الأسر، بسياراتهم الملاكي إلى القرى التي يملكون داخلها شاليهات، واصطحبوا معهم الأطعمة اللازمة لقضاء اليوم بالقرية، دون الاستفادة من وسائل الترفية المتاحة. ​