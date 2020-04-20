النمسا:ارتفاع عدد الاصابات بكورونا إلى 14 ألفا و795 حالة و470 حالة وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم (الاثنين) عن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد الى 14 الفا و795 حالة وعدد الوفيات إلى 470 حالة فيما تعافى 10 الاف و631 حالة .

وذكر بيان للوزارة أنه يتواجد بالمستشفيات 805 مرضى منهم 194 حالة في العناية المركزة.

في س متصل،تدرس الحكومة النمساوية فرض ارتداء الكمامة على موظفي المطاعم لاحتواء انتشار فيروس كورونا وذلك مع افتتاح المطاعم والشركات الأخرى كما هو مخطط له في منتصف مايو المقبل .

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وأشار المستشار النمساوي سباستيان كورتس فى تصريحات اليوم إلى أن فرض الكمامات ليس سوى واحد من العديد من الإجراءات المصاحبة لتخفيف حالة الإغلاق . لافتا الى أنه يجب على الناس ارتداء الأقنعة ليست فقط في المتاجر ولكن أيضًا في المطاعم أو في أي مكان آخر .

وشدد على ضرورة الحفاظ على المسافة فى العلاقات الاجتماعية وسيكون هناك حد أقصى فى عدد الأشخاص الذين يمكنهم التواجد فى نفس الوقت بالمطعم .

وذكر أن الوضع أصبح تحت السيطرة والوضع هادىء فى المستشفيات مشيرا الى أنه يتم تسجيل اقل من 100 إصابة جديدة يوميا.