تمديد إغلاق المطارات السودانية أمام رحلات الركاب لمدة شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم- (أ ش أ):
أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية، اليوم الاثنين، قرارا بتمديد إغلاق المطارات السودانية أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى يوم 20 مايو المقبل، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الدولة بإعلان الحظر الشامل لمدة ثلاثة أسابيع (بدأت أمس الأول).
وذكر مطار الخرطوم الدولي، في بيان عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن سلطة الطيران المدني استثنت من قرار الإغلاق، رحلات البضائع المجدولة والإضافية، ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب المستثنين بقرار من الدولة.
وأشار البيان إلى أن القرار صدر بتوجيه من اللجنة العليا للطوارئ الصحية التابعة لمجلس الأمن والدفاع السوداني.
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