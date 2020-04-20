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البابا فرنسيس يدعو السياسيين للاتحاد من أجل الانتصار على كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (أ ش أ):

حث بابا الفاتيكان فرنسيس السياسيين على تنحية الخلافات الحزبية جانبا والاتحاد من أجل التعامل مع أزمة فيروس المستجد كجبهة واحدة .

وقال بابا الفاتيكان في بداية قداس اليوم الإثنين، وفقا لقناة "روسيا اليوم": إننا "نصلي اليوم من أجل الرجال والنساء الذين يعملون في المجال السياسي... إن السياسة هي أسمى أشكال المحبة"، مضيفا: "نصلي أيضا من أجل الأحزاب السياسية في جميع البلدان لكي تبحث معا خلال فترة الوباء هذه عن خير البلاد، وليس عن مصالحها الخاصة".

ولم يذكر البابا فرنسيس، وهو الزعيم الروحي لنحو 1.3 مليار كاثوليكي في العالم، أي دول أو سياسيين بالاسم.

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ويهدف البابا إلى لفت الأنظار لآثار الأزمة على القطاعات الأكثر ضعفا، لا سيما الفقراء والمشردين والمهاجرين.

ودعا البابا فرنسيس أمس الأحد إلى رؤية شاملة للعالم بعد أزمة فيروس كورونا، قائلا إن المضي قدما دون تضامن عالمي أو مع استبعاد قطاعات من المجتمع من التعافي سيؤدي إلى "فيروس أسوأ".

ويقتصر حضور القداس على عدد قليل من المساعدين المقربين، وليس عشرات الضيوف كما كان الحال قبل تفشي فيروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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