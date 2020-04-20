كورونا في إسبانيا.. 399 وفاة جديدة وحصيلة الإصابات تتجاوز 200 ألف

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- (أ ش أ):

سجلت إسبانيا اليوم الاثنين 399 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في انخفاض جديد لحصيلة الوفيات اليومية، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد 200 ألف.

وقال مدير مركز الطوارئ الصحية في إسبانيا فرناندو سيمون - خلال مؤتمر صحفي - إن عدد حالات الوفاة الجديدة بلغ 399 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي تقل فيها حصيلة الوفيات اليومية عن 400 حالة، حسبما نقلته صحيفة "إلباييس" الإسبانية.

وأضاف أن عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس بلغ 4 آلاف و266 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.مشيرا إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ حتى الآن 20 ألفا و852 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد 200 ألف و210 حالات، وتعافى 80 ألفا و587 شخصا.