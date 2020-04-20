البنك الدولي يتعهد بتمويل برامج مكافحة الكورونا في 100 دولة نامية

.تعهد البنك الدولي بأن تصل تمويلاته لبرامج مكافحة جائحة كورونا في البلدان النامية الى 100 دولة نامية الى موفى افريل 2020 وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، في كلمة القاها خلال الجلسة العامة للجنة التنمية في اجتماعات الربيع 2020، المنعقدة يوم 17 افريل 2020، "ان هناك برامج قيد التنفيذ لمكافحة فيروس كورونا في 64 دولة نامية"

مشيرا الى انه من خلال الموارد القائمة، التي سيجري استغلالها بالكامل مع التعجيل بصرفها، يمكن للبنك تقديم تمويل قيمته 160 مليار دولار على مدى الشهور الخمسة عشر القادمة.

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وأضاف، وفق بيان لجنة التنمية نشرته امس السبت على موقع البنك، ان هذا المبلغ يشمل 50 مليار دولار من خلال منح واعتمادات على درجة عالية من التيسير من المؤسسة الدولية للتنمية، "ذراع مجموعة البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقرا في العالم" .