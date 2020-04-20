مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية اقتربت من قاعدة حميميم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مقاتلة تابعة لها أقلعت من قاعدة حميميم في سوريا لاعتراض هدف جوي كان يتجه نحو القاعدة، وتبين أنه طائرة تابعة للقوات الأمريكية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الرادارات الروسية التي تشرف على مراقبة المجال الجوي فوق المياه المحايدة للبحر المتوسط كشفت هدفا جويا كان يحلق باتجاه منشآت عسكرية روسية في سوريا.
وأضافت أنه لتحديد هوية الهدفأقلعت مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي من قاعدة حميميم في سوريا، وقد تمكن الطيار الروسي من تحديد رقم الطائرة التي تبين أنها أمريكية ورافقها حتى خروجها من المنطقة.
وأكدت وزارة الدفاع أن جميع الرحلات الجوية للقوات الجوفضائية الروسية تجري وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة.
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