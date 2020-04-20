ميركل تنتقد الإفراط في نقاشات حول تخفيف قيود كورونا

انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحدة غير معتادة النقاشات المثارة حول إجراء تخفيف واسع النطاق للقيود المفروضة لمكافحة أزمة كورونا.
شديدة من مخاطر الانتكاسة.
وأوضحت ميركل خلال مؤتمر عبر الفيديو اليوم الإثنين لرئاسة حزبها المسيحي الديمقراطي، مدى استيائها من أن رسالة التخفيف الحذر أدت في بعض الولايات إلى مغالاة في نقاشات الفتح، وحذرت من أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يرفع بقوة
وأضافت أنها تشعر بأكبر قدر من القلق من عودة التطورات الجيدة في عدوى كورونا إلى الوراء مرة أخرى، لأن التمسك بقيود المخالطة سيكون من جانب عدد قليل جداً من الناس، وقالت إن النقاش حول التخفيف ليس مجدياً.
وكانت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات اتفقت يوم الأربعاءالماضي، على السماح للمحلات الصغيرة والمتوسطة التي لا تزيد مساحة أرض مبيعاتها عن 800 متر مربع، بإعادة فتح أبوابها اعتباراً من اليوم، وذلك بعد أسبوعين من الغلق الإجباري بسبب كورونا.
وتختلف تفاصيل إعادة الفتح حسب القطاع الذي ينتمي إليه المحل والولاية التي يقع بها، وسيتم إعادة فتح المدارس في بعض الولايات اليوم، كما سيتم فتحها في الأيام التالية لصفوف الشهادات، وستبقي السلطات الألمانية على القواعد الصارمة الخاصة بالتباعد وعدم المخالطة حتى 3 مايو(أيار) المقبل على الأقل.
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