مجدداً .. نتنياهو وجانتس يسعيان إلى تشكيل حكومة إسرائيلية

يعاود رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس، اللقاء اليوم الاثنين في مسعى جديد للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة.

ويأتي اللقاء غداة دعوة جانتس لنتنياهو لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، وأكد جانتس أن الإسرائيليين "لن يغفروا لمن يجرهم إلى انتخابات رابعة".

وهدد حزب جانتس، وفقا لهيئة البث

الإسرائيلي، بإمكانية طرح مشاريع قوانين تستهدف نتنياهو، على الكنيست اليوم، ما سيشكل آلية أخرى لممارسة الضغوط عليه.

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أحال الخميس الماضي رسميا المهمة الصعبة لتشكيل الحكومة الجديدة إلى البرلمان، ما يضع نواب الكنيست أمام مسؤولياتهم لتجنب الذهاب إلى

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انتخابات جديدة.

وأحال ريفلين المسؤولية للكنيست بعدما فشل بيني جانتس، زعيم تحالف "أزرق أبيض"، والذي كان مكلفا بتشكيل الحكومة، في مهمته.

وبنقل التفويض للكنيست، سيكون أمام أي نائب، بما في ذلك جانتس ونتنياهو، أسبوعان لتشكيل حكومة إذا ما تمكن من الحصول على دعم 61 نائبا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا في غضون21 يوما.

وإذا لم يفلح ذلك فإن إسرائيل ستتجه لإجراء رابع انتخابات منذ أبريل من عام 2019.