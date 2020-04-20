ارتفاع إصابات كورونا فى فلسطين إلى 449

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 449 حالة.
وقال مسؤول الصحة الأولية في الوزارة كمال الشخرة، في مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، إنه تم تسجيل سبع إصابات جديدة بالفيروس: خمسة في الضفة الغربية واثنتين في قطاع غزة.
وأوضح أنه بتسجيل الإصابات الجديدة، ترتفع حصيلة الإصابات إلى 449 في المناطق الفلسطينية، منها 120 في القدس، فيما بلغت حصيلة المتعافين الإجمالية 69 حالة تعاف.
وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء أمس بأن 79% من حالات الإصابة بالفيروس فيصفوف الفلسطينيين هي من العمال في إسرائيل ومخالطيهم.
وقال اشتية، خلال اجتماع حكومي لمتابعة تطورات أزمة الفيروس، إن ملف العمال الفلسطينيين في إسرائيل يمثل التحدي الأكبر للإجراءات الفلسطينية المتخذة في منع تفشي الفيروس.
وذكر أن الحكومة الفلسطينية طلبت اجتماعا مع نظيرتها الإسرائيلية بغرض تنظيم ملف العمال والتنسيق في متابعة الأمر بأشد الإجراءات ضمن الخطط المتخذة للوقاية.
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