أفغانستان.. ارتفاع الإصابات بكورونا لـ1026 بعد تسجيل 30 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1026 حالة، بعد تسجيل 30 حالة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية

عن وحيد الله ميار، وهو متحدث باسم وزارة الصحة، قوله إن الحالات الثلاثين الجديدة قد تم تسجيلها بواقع 15 حالة في كابول وست حالات في هيرات وأربع حالات في لجمان ومثلها في كونار وحالة واحدة في نانجارهار.

وعن نقص معدات الفحص الخاصة بفيروس كورونا في كابول وأقاليم أخرى، قال ميار: "سنحصل اليوم على 5000 من معدات الفحص من الأمم المتحدة"، مضيفا أنه "من المقرر أن يتم شراء المزيد لحل المشكلة".