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سنغافورة تسجل قفزة قياسية في معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة تسجيل 1426 إصابة جددية بفيروس ، مسجلة بذلك أعلى معدل يومي بالإصابات منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد وفقا لموقع روسيا اليوم.

 

وجاء في بيان للوزارة اليوم الاثنين، "تم تسجيل 1426 إصابة أخرى ليصبح إجمالي الإصابات 8014

 

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وقالت الوزارة إن الغالبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين العمال

المهاجرين الذين يعيشون في المهاجع.

 

وبحسب البيانات، لا تشهد البلاد لليوم الثاني على التوالي أي حالات وفاة جديدة جراء الفيروس، لتبقى عند 535.

وتحتفظ إندونيسيا بالصدارة في قائمة دول منطقة جنوب شرق آسيا، من حيث عدد الوفيات والإصابات.

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