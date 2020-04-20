6 جهات لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا- التوزيع الجغرافي

كشفت وزارة الصحة أن التحليلات المخبرية خلال الـ16 ساعة الماضية 135 قد بينت حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت بين 6 جهات للمملكة، فيما استقرت أعداد المصابين بالجهات الست الأخرى.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 58 حالة إضافية بإجمالي 840 إصابة مؤكدة، كما سجلت جهة فاس مكناس 30 حالة جديدة بإجمالي 448 حالة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة ب23 حالة جديدة بإجمالي 335، ثم مراكش آسفي ب15 حالة جديدة بإجمالي 739 حالة.

كما سجلت جهة الشرق 6 حالات جديدة بإجمالي 155 حالة، و3 حالات بجهة سوس ماسة بإجمالي 47 حالة.

أما الجهات التي لم تسجل أي حالات جديدة خلال هذه الفترة فهي الرباط سلا، واستقر عدد المصابين بها في 273 حالة، ودرعة تافيلات واستقر العدد في 86 حالة، وبني ملال خنيفرة واستقر العدد في 60 حالة، ثم جهة العيون الساقية الحمراء، ب4 حالات، والداخلة واذي الذهب بحالتين، وكلميم واد نون حالة واحدة.

تجدر الإشارة الإشارة إلى أن جهتي العيون وكلميم واد نون قد أعلن عن خلوهما من فيروس كورونا بعد تماثل المصابين بهما للشفاء، وفق ما أكدت وزارة الصحة.