طقس الاثنين.. أجواء غائمة مع أمطار خفيفة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، أن تظل الأجواء غائمة مع نزول أمطار ضعيفة لا سيما خلال الصباح، فوق كل من منطقة طنجة، الريف، الغرب، وغرب سواحل البحر الأبيض المتوسط واللوكوس. وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا شمال المنطقة الشرقية وصافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، مع إمكانية هبوب زوابع رملية فوق شمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية بعض الشيء، من الغرب أو من الشمال-الغربي أحيانا فوق المنطقة الشرقية،وجبال الأطلس و شمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وشمالية إلى أحيانا غربية بباقي المناطق .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 05 و10 درجات بمرتفعات الأطلس و الريف و المنطقة الشرقية، وستكون ما بين 15 و 20 درجة بالاقاليم الجنوبية، و أقصى الجنوب-الشرقي، وما بين 10 و 15 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و 17 درجة بالأطلس، الريف والمنطقة الشرقية، وما بين 18 و23 درجة بالواجهة المتوسطية، السايس وهضاب الفوسفاط ووالماس و السواحل الأطلسية، وما بين 24 و 29 درجة بكل من السهول، والسفوح الجنوبية-الشرقية، وسوس و داخل الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 30 و 34 درجة بكل من أقصى الجنوب و الجنوب-الشرقي للبلاد.

أما البحر، فسيكون قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطية، والبوغاز، وعلى طول الساحل الأطلسي.