الصين: معهد ووهان للفيروسات ينفي ادعاءات تسرُّب كورونا من المختبر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هاجم معهد ووهان لأبحاث الفيروسات بالصين، وسائل إعلام أميركية ادّعت تسرب فيروس كورونا المستجد من المختبر، نافيا تلك الادّعاءات.

وأكد المعهد أن وسائل الإعلام الأميركية، تهدف لإرباك الناس والتدخل في الدراسات العلمية للصين، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

جاء ذلك على لسان مدير المعهد، يوان زيمينغ، في تصريح له اليوم الإثنين، لشبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الرسمية.

وقال زيمينغ: "كما أكدنا سابقا، من المستحيل أن يكون الفيروس قد تسرب من مخبرنا، ولايوجد دليل أن الفيروس له آثار اصطناعية أو تركيبية".

وأضاف أنه لا يوجد دليل على أن يكون الفيروس قد أُنتج مخبريا، مشيرا إلى أن الادعاءات تستند بالكامل على التكهنات وتهدف لإرباك الناس والتدخل في الدراسات العلمية للصين.

وأكد عدم وجود أي إصابة لأي طالب أو موظف أو عامل في المعهد.

Advertisements

وأوردت صحيفة واشنطن بوست في 14 نيسان/ أبريل الجاري، أن سفارة الولايات المتحدة في بكين وبعد عدة زيارات إلى المعهد، حذرت السلطات الأميركية في 2018 من أن إجراءات السلامة غير كافية في مختبر يجري دراسات على فيروسات ناجمة عن الخفافيش.

وكان مدير معهد علم الفيروسات وأبحاث فيروس نقص المناعة البشرية في جامعة بون الألمانيّة، هندريك ستريك، قد قال، أمس الأحد، إن فيروس كورونا المستجدّ، لا ينتقل عن طريق الأسطح المعدنية والخشبيّة، مؤكدًا أنّ الفيروس ينتقل في حالة واحدة فقط، وهي عن طريق رذاذ العطس أو السعال.

وشكّك ستريك في الدراسات التي أشارت إلى إمكانية انتشار الفيروس عن طريق المعادن أو المصافحة واللّمس، موضحًا أن نتائج الدراسة ستُستخدم لوضع مخطّط لكيفية تعامل ألمانيا مع الفيروس، في السنوات القليلة المقبلة.

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في كانون الأول/ ديسمبر 2019، بمدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي الصينية، وسرعان ما انتشر إلى سائر أنحاء العالم.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس، حتى صباح اليوم، مليونين و414 ألفًا في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 165 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 629 ألفًا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.