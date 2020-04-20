شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ارتفاع ضحايا كورونا في إيران والان مع التفاصيل

الإثنين 20 أبريل 2020 سجلت وزارة الصحة الإيرانية، الإثنين، ارتفاعا في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 5209 حالات، بعد تسجيل 91 وفاة جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 83 ألفا و505 حالات، بعد تسجيل 1294 حالة إصابة جديدة. Advertisements ووصف حالة 3389 من المصابين بالحرجة. كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 59 ألفا و 273 شخصا، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

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