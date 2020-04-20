الكشف عن مجموعة من البرامج الرمضانية في إذاعة الجمهورية اليمنية

الإثنين 20 أبريل 2020

كشف رئيس قطاع الإذاعة البرنامج العام صلاح القادري، عن مجموعة البرامج الرمضانية.



ووفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، تستعد إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام ، اطلاق مجموعة متميزة ومتنوعة من البرامج الرمضانية لهذا العام والتي تحتوي على 17 برنامجاً يومياً واسبوعياً خلال شهر رمضان المبارك.

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واوضح رئيس قطاع الاذاعة البرنامج العام صلاح القادري في تصريح للوكالة،أن البرامج الاذاعية التي تعتزم الإذاعة بثها خلال شهر رمضان المبارك تشمل البرنامج الميداني ملاحم الابطال مع عدد من جرحى أبطال الجيش الوطني ،وترحال ،ورمضانيات، ويوم في بيت رسول الله ،وأشرقات ،والبرنامج الدرامي حكيم وحكيمه ،والثقافة الرمضانية، ورمضان زمان، وإعلام وعقول يمانية مهاجرة، وايام رمضانية، ونساء مؤمنات، وصوت المقاومة، واتجاهات الصحافة، ويمن دوت كوم، وافتوني، ومسلسل من إنتاج إذاعة تونس في أطار التبادل البرامجي مع الإذاعات العربية، والبرنامج الحوراي الملف، ومجلة اليمن الاتحادي، وحياتنا امل، وقوانين النجاح، ويمن ميديا، بالاضافة الى نشرات الاخبار الرئيسة والمحلية ومواجيز الانباء.

واشار القادري، إلى هناك مجموعة من البرامج التي يتم إنتاجها مع برنامج تواصل علماء اليمن والتي تحتوي على مجموعة من البرامج القيمة التي تعزز السلوك الانساني الايجابي والفعال وتناقش عدد من القضايا الهامة..مؤكداً حرص الاذاعة على مواكبة المناسبات الدينية والوطنية من خلال عدد من البرامج الهادفة التي تخاطب مختلف شرائح المجتمع.

ولفت الى ان الاذاعة ستخصص ومن خلال الخارطة البرامجية لهذا العام، بث فلاشات توعوية للمستمعين في مختلف المحافظات حول النصائح والارشادات الاحترازية الوقائة من فيروس كورونا لمستجد (كوفيد-19) من اجل حماية المجتمع من هذه الجائحة المنتشرة في دول العالم..مؤكداً حرص الاذاعة على تزويد المستمعين بالمعلومات الصحية والنصائح التي تصدرها وزارة الصحة العامة والسكان واللجنة العليا للطوارئ حول مواجهة جائحة كورونا وطرق الوقاية منه.

وثمن رئيس قطاع اذاعة صنعاء جهود طاقم الاذاعة الذي يعمل بكل جهد وتفان في سبيل الارتقاء بالرسالة الاعلامية ووصولها الى المستعمين في كافة محافظات الجمهورية رغم الظروف الاستثنائية الراهنة وشحة الامكانيات..معرباً عن امله في ان تنال الخارطة البرامجية ذائقة كافة المستعمين.