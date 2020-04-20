توثيق 180 انتهاك حوثي ضد المدنيين خلال أسبوعين

الإثنين 20 أبريل 2020

وثقت شبكة حقوقية ارتكاب مليشيا الحوثي، 180 انتهاكاً ضد المدنين خلال أسبوعين بمختلف المحافظات.



وبحسب الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ارتكبت المليشيا 180 حالة انتهاك ضد المدنيين في مختلف المحافظات خلال الفترة من 1 إبريل 2020م وحتى 16 ابريل 2020م.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير تداولته وسائل إعلامية"ان فريق الرصد والتوثيق الميداني للشبكة وثق 36 حالة قتل لمدنيين بينهم (11) امرأة، و(11) طفلا واصابة 51 اخرين بجروح مختلفة بينهم 13 إمراءة، و7 أطفال،في محافظات تعز وإب والحديدة،والبيضاء،وصنعاء والضالع ومأرب وحجة وصنعاء".

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واشار التقرير الى ان المليشيا الحوثية قصفت الأحياء السكنية في محافظات مأرب والحديدة وتعز ومنطقة الحشاء بالضالع بمدافع الهاوزر وصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون وقذائف الدبابات والصواريخ البلاستية والذي اسفر عن سقوط (16) حالة قتل، فيما تسبب قناص مليشيات الحوثي بقتل(7) حالات.

ولفت التقرير الى ان الفريق الميداني للشبكة رصد (6) حالات قتل بطلق ناري مباشر، و(3) حالات إعدام ميداني قامت بها المليشيات بحق مدنيين، كما سجل التقرير (4) حالات قتل نتيجة الحرق ورصد الفريق (1) حالة انتحار، وحالتين قتل نتيجة الألغام الأرضية التي زرعتها المليشيات الحوثية،و (5) حالات إصابة نتيجة طلق ناري مباشر، بإضافة إلى (3) حالات إصابة نتيجة أعمال القنص، و (5) حالات إصابة نتيجة الألغام الأرضية.

وسجل التقرير (47) حالة انتهاك طالت الأعيان المدنية العامة والخاصةو تدمير 13 منزل بشكل كلي، وتضرر 8 منازل بشكل جزئي ،و 9 حالات اقتحام، و17 حالة نهب، و8 حالات والتضرر الجزئي..مشيراً الى ان المليشيا الحوثية قامت بتغيير أسماء 35 منشآه تعليمية حكومية واستبدالها بأسماء تنتمي لأفكارها ومعتقداتها المليشيات الحوثية وإستبدال أسماء قاعات التدريس في جامعة صنعاء وغيرها من الجامعات الحكومية بأسماء قياداتها الذين لقوا مصرعهم في مختلف جبهات القتال.

ونوه التقرير الى ان المليشيا قامت بإطلاق سراح (200) سجين من محافظة إب، وهم متهمون بقضايا جنائية من بينها القتل،وذلك مقابل الزج بهم في جبهات القتال التي تعاني من انهيارات كبيرة، فيما تصر على إبقاء معتقلي الرأي والصحافة والسياسيين في السجون دون اي تهم حقيقية موجهة لهم.