- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش اليمني تسيطر على مواقع في الجوف والان مع التفاصيل
الإثنين 20 أبريل 2020
تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني امس من السيطرة على مواقع استراتيجية، في المحافظة مسنودة بالمقاومة في شرقي مديرية الروض.
وحسب ما ذكرت المنطقة العسكرية السابعة فإن قوات الجيش حررت مواقع أبو ربيع، ومواقع مجاورة لها، وإن المعارك أسفرت عن مقتل 15 حوثياً، والاستيلاء على كمية من الأسلحة الخفيفة والثقيلة ومعدات كانت في هذه المواقع.
وكشفت مصادر عسكرية في الجيش وفقا لـ«البيان» أن العشرات من ميليشيا الحوثي سقطوا قتلى وجرحى خلال مواجهات في صرواح غربي مأرب، بمعارك عنيفة دارت ضد قوات الجيش وقبائل عدة تساندها في المواجهة. وألحقت قوات الشرعية اليمنية خسائر كبيرة بميليشيا الحوثي الإيرانية أمس عندما تحدت إعلان وقف إطلاق النار، وهاجمت مواقع الجيش اليمني في محور حرض.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجيش اليمني تسيطر على مواقع في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.