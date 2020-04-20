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أمريكا تؤكد عدم وجود دليل علمي على إصابة المتعافين بكورونا مجدداً

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 20 أبريل 2020

أكدت خلية الأزمة الأمريكية المعنية بفيروس المستجد على عدم وجود دليل علمي قاطع، على إمكانية الإصابة بفيروس كورونا مجددا للمتعافين.

 

وأشارت خلية الأزمة خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات كورونا  إلى أن أهمية الشفافية فيما يتعلق بدور الرعاية الطبية سوف يساعد في المعركة ضد كورونا

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وأكد الرئيس الأمريكي على وجود فائض في الأسرة، وأجهزة التنفس الصناعي.

 

وأعرب ترامب، عن عمل بلاده على تنفيذ خطة لإعادة فتح اقتصاد البلاد بأسرع وقت.

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