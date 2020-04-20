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الصين تعلن عدم تسجيل أي وفيات جديدة بكورونا لليوم الثالث على التوالي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 20 أبريل 2020

أعلنت السلطات الصينية  اليوم الاثنين عدم تسجيل أي وفيات جديدة بفيروس لليوم الثالث على التوالي، مشيرة إلى تسجيل 12 إصابة جديدة في عموم البلاد.

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وأضافت أن  إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 82747 والوفيات 4632.

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