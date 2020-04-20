شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن عدم تسجيل أي وفيات جديدة بكورونا لليوم الثالث على التوالي والان مع التفاصيل

الإثنين 20 أبريل 2020 أعلنت السلطات الصينية اليوم الاثنين عدم تسجيل أي وفيات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي، مشيرة إلى تسجيل 12 إصابة جديدة في عموم البلاد.

Advertisements وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 82747 والوفيات 4632.

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