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شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يؤجل زيادة رواتب القطاع العام بسبب كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 20 أبريل 2020
قال وزير المالية الأردني أمس الأحد إن الأردن سيؤجل زيادات رواتب القطاع العام المخصصة في ميزانية 2020 حتى نهاية العام لتخفيف الضغوط على موارده المالية من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد، وفقا لروتيرز.
وقال محمد العسعس لتلفزيون المملكة إن الخطوة كانت جزءا من الإجراءات المالية التي اتخذت بعد أن أخرجت الأزمة ميزانية بقيمة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) لعام 2020 عن مسارها. وكانت الميزانية تشمل بعض أكبر زيادات في رواتب موظفي الحكومة منذ سنوات.
ويقول مسؤولون إن من المتوقع أن توفر الحكومة ما لا يقل عن نصف مليار دينار(700 مليون دولار) في المرتبات والمعاشات التي تشكل الجزء الأكبر من نفقات الدولة في ميزانية 2020.
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