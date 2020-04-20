شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: توفير الكمامات الواقية للمحاربين القدامى والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول في وزارة الخارجية اليوم الاثنين إن كوريا الجنوبية تسعى إلى توفير الكمامات الواقية للمحاربين القدامى الأجانب في الحرب الكورية المعرضين لعدوى فيروس كورونا الجديد، وسط جهودها للمساهمة بصورة أكبر في معالجة الأزمة الصحية العالمية.

وقال المسؤول إن وزارة شؤون الوطنيين والمحاربين القدامى ووزارة الغذاء وسلامة الأدوية تجريان مشاورات بشأن الإعفاءات المحتملة من قيود التصدير الحالية على الكمامات، لتأمين الإمدادات للمحاربين القدامى.

وأضاف: إن "قدامى المحاربين مسنون وهم عرضة لعدوى الفيروس. وقد قدمنا لهم أشكالًا مختلفة من الدعم كل عام، وفي هذا العام تجري مناقشات حول توفير الكمامات لهم".