شكرا لقرائتكم خبر عن 20 صحيفة توجه نداءً بإطلاق سراح الصحفيين الفلسطينيين بسجون الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

وجهت عشرون مؤسسة صحفية فلسطينية وعربية اليوم ، نداءً إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وبعثت المؤسسات الصحفية برسالة مفتوحة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان، تطالبة بالتدخل العاجل وممارسة الضغط المحتل من أجل إطلاق سراح الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في سجونه. وأعربت المؤسسات عن قلقها الكبير إزاء تزايد تفشي جائحة كورونا في إسرائيل والأراضي المحتلة الفلسطينية والخشية من وصوله ليصيب آلاف الأسرى ومنهم 19 صحفياً داخل سجون المحتل. وأكدت أن الأسرى الفلسطينيين ومنهم الصحفيون يعانون داخل السجون الإسرائيلية، من خطر يهدد حياتهم نتيجة انتشار فيروس كورونا، حيث تفتقر السجون لأدنى مقومات الحياة، عوضاً عن الإهمال الطبي الذي أودى بحياة العشرات من الأسرى الفلسطينيين خلال السنوات الماضية.

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