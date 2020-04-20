شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الأوروبي: دفاعات أوروبا ضد كورونا توازي أضعف البلدان والان نبدء بالتفاصيل

أكد البرلمان الأوروبي أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) لا يعرف حدودًا، مشيراً إلى أن دفاعات أوروبا ضد الفيروس توازي دفاعات أضعف البلدان.

جاء ذلك في بيان صادر من رؤساء لجان الشؤون الخارجية والتنمية والتجارة واللجان الفرعية لحقوق الإنسان والأمن والدفاع ومؤتمر رؤساء الوفود في البرلمان الأوروبي حول تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

وقال الموقعون على البيان إنه بصفتهم رؤساء الهيئات البرلمانية المسؤولة عن سياسة الاتحاد الأوروبي وإجراءاته الخارجية فإنهم يدعمون بالكامل جميع جهود مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتنسيق وتعزيز العمل داخل الاتحاد بيد أنه لا يمكن لأي دولة أو اتحاد أن يخوض هذه المعركة بمفرده.

وأوضح البيان أنه لتسليط الضوء على هذه الحقيقة الحاسمة فإنه يجب على رئيس البرلمان الأوروبي تكريس إحدى المناقشات العامة القادمة للجهود خارج الاتحاد الأوروبي التي يجب تعزيزها، أو إطلاقها في بعض الحالات لمعالجة ( كوفيد - 19 ) وعواقبه.