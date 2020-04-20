شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا ينهي حياة 5209 شخصًا في إيران والان نبدء بالتفاصيل
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور في بيان بثه التلفزيون الرسمي اليوم الاثنين إن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد وصل إلى 5209 بعد وفاة 91 مريضا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضاف أن إجمالي الإصابات في إيران، الدولة الأكثر تضررا بالفيروس في الشرق الأوسط، بلغ 83505.
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