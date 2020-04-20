شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في إسبانيا تتخطى 200 ألف والان نبدء بالتفاصيل
قالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الاثنين إن عدد الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز 200 ألف شخص.
وأضافت الوزارة أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 200210 من 195944 حالة أمس الأحد.
ووفقا لبيانات إعلامية، فإن إسبانيا سجلت ثاني أعلى عدد من حالات الإصابة بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع إلى 20852 اليوم الاثنين من 20453 أمس.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا في إسبانيا تتخطى 200 ألف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.