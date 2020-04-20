شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في إسبانيا تتخطى 200 ألف والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الاثنين إن عدد الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز 200 ألف شخص.

وأضافت الوزارة أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 200210 من 195944 حالة أمس الأحد.

ووفقا لبيانات إعلامية، فإن إسبانيا سجلت ثاني أعلى عدد من حالات الإصابة بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع إلى 20852 اليوم الاثنين من 20453 أمس.