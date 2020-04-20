شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب بوب لوجمان رئيسًا للوزراء في فانواتو والان نبدء بالتفاصيل

انتخب برلمان فانواتو اليوم بوب لوجمان رئيسًا للوزراء في فانواتو بأغلبية الأصوات بعد عدم ترشح رئيس الوزراء المنتهية ولايته شارلوت سلوي لولاية أخرى. وفاز بوب لوجمان (59 عامًا) على منافسه رالف ريجينفانو بأغلبية 31 صوتًا مقابل 21. وكان لوجمان زعيم حزب "فانواكو باتي" وعضوا في البرلمان عن جزيرة تانا منذ عام 2004، وشغل سابقا مناصب نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم ووزير السياحة والتجارة.

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