تسجيل هزة أرضية بقوة 3،2 في السليمانية

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اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الاثنين، تسجيل هزة أرضية بقوة 3،2 على مقياس ريختر جنوب شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية.
وقالت في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن هزة ارضية سجلت صباح اليوم الإثنين الموافق 20/4/2020 في تمام الساعة (9:16:59) بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها ( 3،2 ) درجة على مقياس رختر .
وبينت أن الهزة وقعت في جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية ، مضيفة لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنيين وسنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى.
ودعت المواطنين لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي.
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