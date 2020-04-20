بالوثيقة.. نائب يحذر من حجر الوافدين من خارج البلاد في كربلاء

حذر النائب عن محافظة كربلاء حسن المسعودي ، الاثنين، من خطورة حجر العراقيين الوافدين من خارج البلاد في مدينة الزائرين بالمحافظة. وطالب المسعودي، بحسب كتاب رسمي، اللجنة العليا للصحة والسلامة والوطنية بعدم حجر الوافدين من خارج العراق في المحافظة، مشيرا الى خطورة عدوى الكوادر التمريضية التي تمكنت من السيطرة على انتشار الوباء.



وتنشر الخليج 365، ادناه نص كتاب النائب المسعودي الموجه الى اللجنة العليا.

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