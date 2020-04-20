قلادات بطبقات متعددة موضة صيف 2020

الآن بعد أن أصبح التركيز على كيفية تنسيق الأزياء بداية من الخصر إلى الأعلى بفضل مكالمات الفيديو، قد ترغبين في إعادة التفكير في خيارات الاكسسوارات الخاصة بكِ، لأنه في بعض الأحيان تكون الأشياء الصغيرة لها تأثير كبير. قد تبدو طبقات القلائد بسيطة في البداية ولكن يمكنها أيضاً اختبار حدود صبرك، لتحملك أكثر من قلادة على عنقك، العقد المتعددة التي تظهر بكثرة الآن، ستكون رائعة مع إطلالاتك الصيفية المتنوع طبقات حسب الطول لتجنب المظهر الفوضوي نوصي بوضع طبقات القلادات بالطول، اضيفي قلادة متوسطة وقلادة قصيرة وقلادة طويلة معاً للحصول على مظهر متعدد الطبقات بشكل متساوي. طبقات بحسب حجم القلادة إذا كنتِ تحبين فكرة ارتداء تصميمات مختلفة من القلادات، فقد تكونين في طريقك إلى شيء ما، إن أحدث صيحة رأيناها، عبارة عن طبقات من سلاسل مكتنزة جريئة ومتساوية الطول، إذا كنتِ تريدين أفضل ما في الأثنين وتريدين شيئاً أكثر دقة، يمكنك إضافة قلادة كلاسيكية من العملات المعدنية إلى جانب سلسلة بسيطة متوسطة الطول لخلطها جميعاً. Advertisements اختاري القلادات ذات الطبقات الجاهزة

النصائح المذكورة أعلاه رائعة ولكن هناك تصميمات لمجموعات من طبقات القلادات يتم تكديسها مسبقاً وبتكلفة أقل بعكس شرائها كمجموعة. تجنب تشابك السلاسل هل تريدين تجنب تشابك القلادات؟ هناك مفكّكات القلادة التي يمكنك شرائها بسهولة على Etsy أو Amazon، ما عليك سوى إرفاق قلاداتك الفردية بهذا المشبك وتوديع العقدة وتشابك السلاسل مع بعضها، هذه الأداة غير المكلفة عبارة عن ميكانيكي ألعاب وستسمح لكِ بخلع ووضع جميع قلاداتك دفعة واحدة وبسهولة.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.