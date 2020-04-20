الزهيري: إحباط عمليات إرهابية تستهدف المدنيين والقوات الأمنية بين ديالى صلاح الدين

وقال الزهيري في مؤتمر صحفي أعقب اجتماعاً لخلية الأزمة في صلاح الدين، وحضرته الخليج 365، إن "الإجراءات المتخذة (في المرحلة الحالية) تأتي تماشياً مع قرب حلول شهر رمضان".

وأضاف الزهيري، أنه تم "تغريم وحجز عشرات العجلات المخالفة لقرارات حظر التجوال"، مشدداً بالقول "ستكون هناك عقوبات صارمة بحق من سيتجاوز أي قرار".



وفي سياق منفصل، أشار الزهيري، إلى "إحباط عمليات إرهابية خلال الايام الماضية كانت تستهدف المواطنين والقوات الامنية على على الحدود الفاصلة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين".