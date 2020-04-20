مقتل 14 ارهابيا وتدمير ثلاثة اوكار في صلاح الدين

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، ان طائرات اف 16 العراقية قتلت 14 ارهابيا ودمرت ثلاثة اوكار في صلاح الدين.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "طائرات F_16 العراقية استهدفت أوكار عصابات داعش الإرهابية في جزيرة عبد العزيز وسط نهر دجلة غربي قضاء الدور في محافظة صلاح الدين".
واضافت ان "هذه الضربات أدت الى مقتل ١٤ إرهابياً وتدمير ثلاثة أوكار داخل الجزيرة"، مشيرة الى ان "هذه الأماكن كانت تنطلق منها العناصر الإرهابية لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين" .
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