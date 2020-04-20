صلاح الدين ترفع حظر التجوال 'جزئياً' اعتباراً من الغد

وقال رئيس الخلية محافظ صلاح الدين عمار جبر في مؤتمر صحفي أعقب اجتماعاً للخلية، وحضرته الخليج 365، إن "الخلية قررت رفع حظر التجوال من الساعة 6 صباحاً وحتى الـ7 مساء اعتباراً من يوم غد، مقابل فرض حظر شامل للتجوال يومي الجمعة و السبت".وأشار جبر، إلى أن الخلية قررت أيضاً، "منع تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص، واستمرار حظر التنقل بين أقضية المحافظة، واستمرار غلق مداخل المحافظة أمام الوافدين خلال المرحلة الحالية".

وأضاف جبر، أنه "سيتم تزويد دوائر المحافظة بـ500 بوابة تعفير من أجل عدم انتقال الوباء خلال فتح الدوائر".