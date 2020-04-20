مُحلل يستبعد تحقيق قوات الوفاق المدعومة من تركيا أي تقدم نحو ترهونة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
طرابلس - الخليج 365
استبعد محلل سياسي، تحقيق قوات الوفاق المدعومة من تركيا أي تقدم نحو ترهونة.
وذكر الحسين المسوري، الباحث الليبي في الشؤون السياسية، "القواعد الخلفية للجيش الليبي محصنة، والمعادلة إزاءها صفرية إما أن تسيطر عليها، في حال بدأت بالهجوم، أو تتكبد خسائر باهظة قبل أن يعود ما تبقى من القوات من حيث أتت".
ويدلل المسوري في تصريحات نشرها موقع "إرم نيوز" على صعوبة تحقيق قوات الوفاق أي تقدم نحو ترهونة، بإعلانها أمس وقف الهجوم بعدما تكبدت خسائر باهظة، في محاولة لترتيب الصفوف من جديد، متابعا: "هجوم كهذا ليس مباراة كرة قدم حتى توقف الهجوم".
ولفت إلى الأهمية الكبيرة لقاعدة الوطية صاحبة الإمداد الرئيس لقوات الجيش، وترهونة الخزان البشري للمقاتلين، وهو ما يعني أيضًا أن سقوطهما بمثابة نهاية العملية العسكرية لتحرير غرب ليبيا.
لكنه شدد على أن النتائج الميدانية الآن في صالح الجيش الليبي، وتعطي مؤشرات للقيادة العامة بضرورة التحرك سريعا وتوفير غطاء جوي للتقدم إلى قلب العاصمة طرابلس، عبر محاورها الأقرب، خاصة أن تجاوز محاور عين زارة وقصر بن غشير على سبيل المثال يضع الجيش في قلب العاصمة
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